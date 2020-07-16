鬼網out海洋生物in　澎縣府誓言清除６萬米廢棄漁網

澎湖縣政府為了積極處理日益嚴重的海底覆網問題，同時展現「海洋活化12支箭」，16日辦理「鬼網任務」啟動儀式，藉由戲劇演出方式，強化海中生物到陸上人類求援的情境，由農漁局長陳晶卉代表陸上人類致詞，宣達109年澎湖縣海底覆網清除6萬公尺的目標。

澎湖縣政府並召集清除團隊－「鬼網特攻隊」，向海中生物表達願為海洋盡心盡力的意象，陳晶卉表示，海洋廢棄物最常見的種類為遊憩類、日常生活垃圾及廢棄漁具，其中廢棄漁具被稱為鬼漁具、鬼網(Ghost gear)，聯合國預估每年至少有64萬公噸的「鬼網」遭遺棄到海洋，約占整個海洋廢棄物的百分之10，數量相當龐大。

▲聯合國預估每年至少有64萬公噸的「鬼網」遭遺棄到海洋，約占整個海洋廢棄物的百分之10，數量相當龐大。（圖／記者張塵攝，2020.07.16）

國立高雄科技大學海洋事務研究中心、中華民國水中運動協會及澎湖當地潛水業者接受農漁局委託，成立了「鬼網特攻隊」，展現出團結合作清淨海洋、活化海洋生態、追求資源永續的決心。2010年全球192個沿海國家，每年產出2億7,500萬噸海洋廢棄物，數量相當驚人。

▲鬼網仍維持捕魚的能力，但卻無人獲益，長期之後導致漁獲量減少，降低漁業經濟效益，同時鬼網也會影響船隻航行安全。（圖／記者張塵攝，2020.07.16）

由於「鬼網」會造成海中生物意外纏繞、死亡，覆蓋並破壞珊瑚礁，造成珊瑚白化，對脆弱的底棲環境造成破壞，被丟棄或漁民失去對漁網的控制後，鬼網仍維持捕魚的能力，但卻無人獲益，長期之後導致漁獲量減少，降低漁業經濟效益，同時鬼網也會影響船隻航行安全，船隻螺旋槳或船身受網具纏繞，因此有必要立即處理。

澎湖縣長賴峰偉一上任之後，就要求農漁局在3年清除18萬公尺的廢棄網具，因此在108年首先清除了12萬公尺的鬼網，為歷年以來最多的一次，也是全台灣清除最多的縣市，今年目標為6萬公尺，期盼能早日讓澎湖的海洋恢復生機。