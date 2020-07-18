三倍券神明會收？埔里人曝「超狂用途」　里長一攤開傻眼

▲振興三倍券怎麼用是不少民眾好奇的話題。（合成圖／左圖翻攝自 NowNews 資料中心；右圖翻攝自臉書）

新冠疫情影響民生經濟，行政院對此就決定發放振興三倍券，讓民眾「以 1000 換 3000 」，除了綁定金融卡、數位支付外，不少民眾也在 15 日紛紛到郵局、超商領取實體票券。不過在好奇別人花在哪裡的同時，南投縣埔里鎮就有鎮民要繳交振興三倍券給里長，用來支付年底作醮（

祭典儀式

）拜拜普桌費用。

南投縣埔里鎮今年 12 月 6 日將舉辦擁有 120 歷史的「三朝清醮大典」，而埔里鎮南門里長就在臉書表示，由於年底作醮拜拜普桌費用剛好是 1000 元，就有里民拿了 2 張 500 元的振興三倍券跑來繳交，這讓第一次遇到這種情況的他不禁苦笑表示「當里長有說『不』的權利嗎」，最後決定自行吸收方便里民。

▲南投埔里一名里長收到振興三倍券當普桌費用。（圖／翻攝自臉書）

據了解，年底作醮拜拜普桌費用 1000 元就包含了米酒、鹽、麵線、乾糧、飲料、醬油等家常品，目前由各里長、鄰長負責也向鎮民每戶收取「清醮丁口錢」或作醮拜拜的普桌費用，而今年建醮該里索收取的丁口金和燈座的金額都已經整理交付媽祖廟，他也表示雖然景氣不佳，但繳納的人數應該會突破 7 成。

▲讚普品費用為 1000 元，民眾直接繳交了 2 張面額 500 的振興券。（圖／翻攝自臉書）

此外，根據《自由時報》報導，主辦醮務的恒吉宮媽祖廟也遇到相同難題，總幹事洪景明則表示，未來會請示南投縣政府相關機構適法性後再進一步研議。不過里長也強調，這些三倍券若是用在付給籌備工程當中的廠商也是可行的。（編輯：楊智傑）