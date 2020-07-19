花蓮零死角海景咖啡店　網美曝「這三家」必朝聖

Pony Café 咖啡廳這家咖啡廳於2019年的9月開幕，迅速成為網紅最夯打卡點。這家咖啡店最有名的設施就是通往天堂的樓梯！不僅如此，Pony Café還有海景游泳池、騎馬場、以及可愛動物區包括火雞、兔子、鱷魚、馬好和陀鳥。觀光旅客也可以買紅蘿蔔餵食農場內的馬匹和兔子。不過咖啡店有低消120元，造訪的顧客需特別注意。
地址｜ 花蓮縣秀林鄉秀林村民有3之36 |
營業時間｜週二至週五: 10:30 ~ 18:00／六日 9:30~18:00
電話｜0938-840-560
山姆先生咖啡館山姆先生咖啡館店長將原木造建築改造成一個童話故事般的打卡景點，這裡不僅有間如霍爾移動城堡造型的冰店，還有復古卡車、城堡和浪漫露營車，成為網美最愛的拍照景點。除此之外咖啡店旁還有許多特色建築和人造湖，保證你少女心噴發！咖啡館旁還設有可愛動物區，非常適合親子同樂。最棒的是園區內免入場費，累的時候也可以到咖啡店休息、飲食。
地址｜蓮縣壽豐鄉樹湖20號
營業時間｜週一至週三 + 週五和週六: 11:00-17:00 / 7月1日到8月31日每天10:00~18:00
|電話｜ 03-865-6518
海崖谷位在花蓮壽豐鄉的海崖谷是一間豪華露營區的咖啡廳，戶外設有許多造型獨特的桌椅和舒適的懶人沙發。這裡還有一個大花圈供喜愛拍照的你坐進去享受美美的海景。這裡還有戲沙池、小遊樂區和人造池塘讓小朋友可以玩上一整天都會膩。不僅如此，這裡的餐點也非常美味，想要到此體驗、露營的你，可以上海崖谷官網查詢更多相關資料。
地址｜ 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑51-5號
營業時間: 10:00~17:30; 晚餐（須先預訂）: 18:00~21:00
入場費: 100元 (國中兒童以下免費）
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