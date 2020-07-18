父母不該跟孩子談錢？廣告小妹：三倍券是優質的學習機會

▲廣告小妹認為父母應該主動跟小孩談錢。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

因應新冠肺炎疫情對台灣經濟的衝擊，行政院規劃推出「振興三倍券」並於 15 日正式上路。而三倍券發放後，意外造成父母與孩子因為「券的所有權」產生爭執，就讀國二的孩子更嗆媽媽「侵占」他的三倍券，引發熱議。對此，網紅「廣告小妹」認為，父母不應該再以「紅包錢媽媽幫你存起來」的概念打發孩子，從小跟孩子主動談錢才是正確的，三倍券更是教育理財的好機會。日前有網友在臉書社團「爆廢公社」透露，媽媽領回三倍券後，孩子向她伸手討「屬於自己的 3 千元」，媽媽解釋三倍券將會當作家用、不會直接給孩子後，孩子立即發怒嗆聲「這是侵占」。相關事件引發熱議，有律師就法律角度切入分析是否構成侵占，而廣告小妹則是從教導孩子理財的角度發表看法。廣告小妹表示，許多人的觀念好像還停留在「小孩不該跟父母談錢」，但廣告小妹認為本就應該是父母主動跟孩子談錢，「從小談到大，等到孩子長大後再來討論，其實已經有點晚了」。廣告小妹強調，理財方法千百種，但是最最最最核心的是「勇於觸碰」，先要做到不畏懼碰錢這個俗氣的話題，才能離開貧窮線。教養過程中對錢隻字不提，等孩子長大後，他要花十倍的力氣才能追趕上別人。廣告小妹直言，如果父母從小以「紅包錢媽媽幫你存起來」打發孩子，就別期待他成年後很會賺錢又會理財，「因為你早早地就剝奪了他的學習機會」。廣告小妹感慨，「對金錢產生興趣，最好是從小培養。三倍券那麼優質的學習機會，我就不懂為什麼要錯過」。（編輯：倪浩軒）