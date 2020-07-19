玩動物森友會被警察通知！「神秘來信」一攤開　全場笑翻

任天堂 Switch 平台的遊戲《集合啦！動物森友會》從遊戲開賣首日就被搶翻，經過新冠疫情全球宅經濟影響，不只遊戲片大賣，就連 Switch 主機也十分搶手，全台甚至有不少人等待了三個月至今還沒拿到遊戲主機。而近日就有一名玩家在遊玩「森友會」的同時，卻意外收到警方的來信，讓她意外的同時也不禁笑翻。

一名女玩家在臉書社團

就貼出了自己在遊戲內收到警方的來信，警方除了表示「您好，我是台北市大安警分局和平東路派出所，因為帳號主人 Switch 遺失，有民眾撿來，因為沒有其他方式聯繫帳號主人，所以想麻煩您通知帳號主人至本所領取」外，更附上派出所的地址與電話，希望收到信的玩家協助通知朋友親自到警局認領。

▲玩家看到警方透過遊戲方式通知也立刻笑翻。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

而在閱讀來信後，該名女玩家也發文表示「感謝好心人送去警局，感謝波麗士大人機智，感謝大安分局和平東路派出所，第一時間通知，讓我朋友可以拾回自己的島」，照片分享後也引發不少網友熱情回應「機智警察生活！」、「這位波麗士大人太強了啦」、「好聰明的做法」、「島上寄信實在太會玩了」。

事實上，從今年三月下旬開賣的《集合啦！動物森友會》不僅在全台熱銷，更在推出首 6 週後即在全球賣出超過 1300 萬套，遠遠超過同系列累積 8 年以來的銷量，也是任天堂 Switch 上銷售最快速的作品。遊戲內強調休閒生活、自由建設島嶼和能夠與其他玩家互動的功能，成為不少人喜愛的元素，也是警方能通知該名玩家友人的關鍵。（編輯：楊智傑）

《爆廢公社》