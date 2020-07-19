餐廳主管38K薪仍輸警衛？網曝「1差距」：等級完全不同

▲網友好奇餐飲主管和豪門保全的薪資差距。（圖／翻攝自 PTT ）

想要一份薪資優渥、工作內容又符合期待的工作，是不少人理想的生活型態，但在台灣許多行業卻無法兼顧，在薪水、社經地位和勞累程度之間總是有著無止盡的糾結。近日就有網友分享自己在餐飲業努力工作一陣子，已經是主管職月薪達到 38 K，但相較於豪門保全剛入門就能領四萬元，讓他不禁上網求助，引起眾人討論。原 Po 表示自己剛踏入餐飲業時，身為正職人員原本月薪只有基層所領的兩萬八，但經過努力工作一段時間後，終於成功升上門市基層主管，每個月加上管理加給，常態性薪資更是可以達到 38 K，但他也發現「一個豪宅保全剛進去月薪就四萬元，竟然還比餐飲業辛苦工作多年終於升上主管的薪水還高」，讓他不禁感嘆兩者差距。對此就有網友指出薪資差距的主因在於「風險跟工作環境」，保全工作薪水優渥但要每天不分氣候站在路邊，也有人認為「社會地位有差」，同時指出基本上台灣的豪宅保全是被當管家在用，而在餐廳任職主管就算要承擔不少責任，但主管職基本上還是會比基層來的有面子。此外，也有民眾認為其實兩者都是算站在第一線服務的工作，但需要面對的奧客「等級完全不同」，他就舉例餐廳一定會遇到奧客，不過豪宅保全更常遇到的是「有錢的奧客」，而未來發展性也是眾人關注的差異，網友就透露就算是餐飲業，飯店外場副理的薪水也是 4 萬左右，主廚薪水更能高達 5 、 6 萬。（編輯：楊智傑）