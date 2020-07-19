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午後雷陣雨來襲！全台14縣市發布大雨特報

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-19 14:00:24
▲氣象局發布全台14縣市大雨特報，各地山區嚴防雨勢。（圖／氣象局提供）
中央氣象局今（19）日稍早針對全台14縣市發布大雨特報，各地山區都要注意有短時強降雨、雷擊及強陣風的發生。

氣象局表示，今、明兩天受到太平洋高壓影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

氣象局說，因應午後對流雲系發展旺盛，新北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、南高屏、宜花東等14縣市將有短時強降雨、雷擊及強陣風的發生，提醒民眾外出需特別注意局部大雨。

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