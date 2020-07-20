戲劇式導覽互動很有趣　陶博館夏日故事劇場主角就是你

來鶯歌陶瓷博物館不只看展，還能以戲劇式的導覽互動有趣又生動！「陶博館夏日故事劇場—天下第一陶」即日起至8月29日粉墨登場，引領小朋友逛博物館，化身為角色之一參與演出，體驗沈浸式學習，是暑假期間必參加熱門活動之一。鶯歌陶瓷博物館長吳秀慈表示，「陶博館夏日故事劇場—天下第一陶」以常設展「製陶技法」作為主軸，藉由戲劇作為媒介，故事主角「陶夭夭」是位有做陶實力卻好吃懶做的人，遇到問題多逃跑不面對，卻被村民推派參加製陶大賽，因此需要參加戲劇導覽的小朋友們，化身幫助「陶夭夭」的角色，督促他重新領略製陶的技術並獲得大賽冠軍。陶瓷博物館說，故事劇場用角色扮演的方式「戲劇導覽」，讓小朋友認識製陶的方法，其中小朋友變身陶土，藉由肢體動作表現土坯塑形的概念，提供紋身貼紙貼在身上，帶出陶土裝飾的步驟，給小朋友體驗趣味拚圖遊戲，把複雜的知識轉化為簡單易懂的語言；劇本由畢業於國立臺灣藝術大學戲劇系葉欣語的構思，這次戲劇導覽對她而言，也是一項全新的挑戰。夏日故事劇場於即日起至8月29日每週三、四、五的下午2時，及每週六下午的2時、4時在陶博館大廳演出；另「亞熱帶花園︰彩繪陶瓷展」展至今年10月11日，導覽員以趣味的方式，帶著親子觀眾探索有趣的彩繪作品，搭配寓教於樂的動物集章闖關卡，輕鬆看展、學習，集章完成還能獲得小禮物，詳細的活動內容可上陶博館官方網站、粉絲專頁查詢。