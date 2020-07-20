德國型男耗時八個月空拍台灣　網友：直接當觀光局廣告

▲攝影師Nomad Miroslaw Wawak自小於德國長大，化名為「One Man Wolf Pack」的他於2013年毅然決然離開成長家鄉德國，踏上環遊世界的旅程，安排行程時，身為科技迷的他決定把台灣列入旅行清單內。（圖｜Wawak提供）

The China Post

報導，生於波蘭YouTuber兼專業攝影師Nomad Miroslaw Wawak自小於德國長大，化名為「One Man Wolf Pack」的他於2013年毅然決然離開成長家鄉德國，踏上環遊世界的旅程，安排行程時，身為科技迷的他決定把台灣列入旅行清單內。

Wawak去年上傳的影片「

」中，以壯觀空拍畫面搭配磅礴背景音樂，捕捉台灣從北到南各大景點，包括太魯閣、日月潭、墾丁國家公園、都蘭、基隆、福隆、三仙台、蘇澳等等。

2013年底，Wawak剛結束日本之旅，原先計畫下一站在台灣待一個禮拜，然而，恰巧菲律賓當時正遭逢熱帶氣旋，他臨時決定在寶島多待兩週半，計劃趕不上變化，最後他在台灣整整待上一個月，這一個月的深入探索讓他就此愛上這塊土地，心中種下未來再訪的種子。

「當我一離開台灣，我幾乎當下立馬申請到台北的交換學生計畫，因為我真的超想回到台灣的。」Wawak熱切地向The China Post說道。