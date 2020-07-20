北市十大死因！肺癌連34年都是冠軍　男性死亡率高於女性

台北市2019年十大死因出爐，台北市衛生局統計，惡性腫瘤（癌症）居首位，其中肺癌更是連續34年蟬聯首席，而慢性疾病囊括7項，佔比63%，十大死因死亡人數占總死亡人數的78%。台北市衛生局公布「2019年台北市十大死因」統計結果，2019年台北市民死亡人數為18024人，比2018年減少26人，按照標準化死亡率，在全國22縣市中，除連江縣之外，台北市是最低縣市。統計室主任沈忠憲指出，2019年台北市民因癌症死亡人數為5326人，較2018年增加30人，平均每天約有14.6位市民死於癌症，死者平均年齡為71.6歲。台北市十大死因排名依序為惡性腫瘤（占29.5%）、心臟疾病（占15.5%）、肺炎（占11.0%）、腦血管疾病（占6.4%）、糖尿病（占4.0%）、腎炎、腎病症候群及腎病變（占2.9%）、慢性下呼吸道疾病（占2.8%）、事故傷害（占2.1%）、敗血症（占1.9%）及高血壓性疾病（占1.9%）。其中慢性疾病就佔了7項，約為63%，而這十大死因死亡人數就占總死亡人數的78%。若依性別觀察，死亡人數、死亡率與標準化死亡率都是男高於女，兩性死因前5名皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病；依年齡層來看，15至24歲青少年死因前3名為自殺、事故傷害及惡性腫瘤。25至44歲壯年死因前3名為惡性腫瘤、自殺及心臟疾病。45至64歲中年仍以惡性腫瘤居首、心臟疾病及腦血管疾病次之。65歲以上老年死因前3名依序為惡性腫瘤、心臟疾病和肺炎。進一步分析惡性腫瘤死因，仍以氣管、支氣管和肺癌居首，第二為女性乳房癌，第三為結腸、直腸和肛門癌，第四名至第十名則依序為肝和肝內膽管癌、前列腺（攝護腺）癌、胰臟癌、胃癌、口腔癌、非何杰金氏淋巴瘤與卵巢癌。台北市衛生局表示，癌症已分別蟬聯38年國人死因第1名與48年台北市十大死因之首，民眾應落實健康飲食、規律運動、控制體重、遠離菸與檳榔並打造健康生活型態，才能預防罹癌。另外，台北市從2018年6月1日起，提供設籍台北市30歲以下有性生活史的女性民眾，每年1次免費子宮頸抹片檢查服務，並提供篩檢疑似陽性個案追蹤，衛生局呼籲民眾多加利用。