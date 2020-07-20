不能出國讓澎湖塞爆！在地人怒揭「交通亂象」：不要命嗎

隨著新冠疫情在全球延燒，國內旅遊頓時成為民眾想出外散心的首選。剛好近日碰上超夯的澎湖花火節，讓不少遊客趕在暑假享受「搭飛機偽出國」的體驗，紛紛湧入當地觀光旅遊。不過也因為遊客數量過多，居民就發現當地的交通狀況越來越惡劣，氣的在網上發文抱怨澎湖已經變成「全台最大練車場」，更問遊客到底是來澎湖玩，還是來練車的，引發網友熱議。

該名網友就在 PTT 上就抱怨自己發現澎湖最近交通狀況很糟糕，「爛到沒辦法用幾個字來形容」，他表示自己光從馬公開車到西嶼 30 分鐘車程內就發現有一堆遊客會闖紅燈、沒打方向燈就違規左轉加上蛇行，甚至在全澎湖數一數二風大的跨海大橋上看到有 3 台以上的機車並排騎車，讓他傻眼直呼「是不要命嗎」。

▲澎湖人抱怨遊客眾多的同時，也導致島上交通出現亂象。（圖／翻攝自 PTT ）

此外，原 Po 更透露市區的交通亂象更是誇張「一堆支道不減速，停在十字路口中間，邊看手機邊騎車」，還有遊客不只打右轉方向燈卻左轉，左右轉轉到逆向車道，還在普通道路上開遠光燈影響其他用路人的視線，讓原 Po 和他身邊的朋友現在光是出門 10 分鐘的車程都會裝行車紀錄器以求自保。

該篇文章才剛發出不久，就吸引不少網友討論，不過針對當地警察執法情況，原 Po 也回應「剛剛出門看到很多交警在巡邏，雖然紅線違規停車幾乎是驅趕不是開單，但看得出來他們火氣也很大，瘋狂按喇叭，真的辛苦了」。另外也有不少網友留言「觀光客騎車的方式很容易跟當地老人撞上」、「台灣人就這樣」、「沒辦法，出不了國的下場就是你們那被本島遊客塞爆」。（編輯：楊智傑）