藝FUN券破300萬人瘋搶　21日中午12時直播抽出獲券者

▲文化部特別提醒已完成註冊者，務必開啟「藝FUN券」App通知。（圖／文化部提供）

除了振興三倍券外，文化部加碼12億，推出200萬份、每份600元的「藝FUN券」，要振興藝文產業發展，自7月18日上午9點至今（20）日晚上9點開放下載註冊，已有超過300萬人完成登記。文化部表示，將於明（21）日中午12點，於文化部官方臉書及Youtube頻道直播，公開抽出獲券者。文化部表示，「藝FUN券」自18日上午9點開始，連三天開放下載註冊，1個小時內註冊人數即突破30萬人，7小時突破100萬人，至今（20）日晚上9點止，已有超過300萬人完成登記。文化部說，因為「藝FUN券」限量200萬份，所以將在明日中午12點於文化部官方臉書及Youtube頻道直播抽籤，並以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據，在律師的見證下，由唐鳳政委及李永得部長，以公平及特別的橋段，抽出身分證（居留證）末碼數字，主持人為黃子佼。文化部指出，直播時電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數至200萬人，如果最後抽出號碼累計超過200萬人，文化部將加碼放送，鼓勵大家一起挺藝文。文化部提醒民眾，已完成註冊者除了即時觀看直播，務必開啟「藝FUN券」App通知及查看手機簡訊、App訊息中心或官網「藝FUN券」專區，以利及時獲得中獎資訊，文化部將於21日下午3點陸續以App推播及手機簡訊通知中獎者。至於已獲得「藝FUN券」獲獎訊息通知者，則隨時可於App中點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼將收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，即可取得每張面額100元，總計600元的「藝FUN券」電子券；領取完成者自7月22日中午12點起，就可於店家地圖上顯示的店家及線上購票平臺進行藝文消費，以具體行動挺藝文。