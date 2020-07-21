變頻冷氣買大一級吹才涼？師傅解釋「2秘密」：被誤導了

這款天氣熱壞人！近日氣溫又飆高，不少民眾就開始考慮拿著家裡的三倍券打算換一台新的變頻冷氣來降降室內溫度，而在買冷氣前做功課時，就常聽到人說「買變頻冷氣要買大一級吹了才涼」，對此，就有老師傅跳出來表示，其實這是錯誤觀念，要買一般家用變頻冷氣，只要按照冷房適用坪數購買，才是真正的省荷包。

近日就有一名網友在論壇《 mobile01 》分析變頻冷氣的 CSPF 值（冷氣季節性能因數）和價差，他提到不少人以為選購變頻冷氣，要買大一級才夠涼「尤其是電器行老闆，其實這是錯誤的觀念，很多人都被誤導」，原 Po 更進一步解釋除了利潤外，其實是電器行怕民眾「剛用變頻冷氣，會感覺變頻冷得比舊定頻慢」，誤以為冷氣瑕疵或安裝有問題，為省麻煩直接建議叫買家買大級數的。

▲網友討論變頻冷氣是否該買大一級的。（圖／翻攝自《 mobile01 》）

對此，原 Po 就形容「定頻冷氣壓縮機降溫的方式是火力全開；變頻冷氣壓縮機降溫方式是採柔和的」，更針對某日系家電品牌為範例指出「噸數每高一級， CSPF 值就降低一些。說白話也就是越大台，越不省電」，並歸納出級數最大和最小的機型（冷卻效率）足足差了一倍，買冷房適用坪數的機型才能夠真正達到省錢效果。

此外，他也分享了「變頻冷氣如何快速降溫」的小撇步，原 Po 提到「開機時一定要按急速（速冷）功能，或者把設定溫度降成 16 度，等夠冷再調回來，通常以這個方式，就會冷的很快」。不少網友看完該文也留言「我家冷氣級數也都買剛好，冷氣調 26 度不到五分鐘就很舒服」、「雖然說得沒錯，但我寧願買大一級，快一點降溫」。（編輯：楊智傑）