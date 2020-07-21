夏日溺水意外頻傳　國健署叮嚀：防溺訣竅「四要一不」

炎炎夏日，許多民眾相約到水邊玩水消暑，但近期戲水意外頻傳，上週末全台在一天內發生6起溺水案件，奪走4條人命。國民健康署為此提供防溺水事故的「四要一不」五項訣竅，盼能減少意外發生，讓夏日戲水不再危險。根據2019年衛生福利部統計處死因統計結果顯示，事故傷害位居國人十大死因第6名，每10萬人口有28.1人因事故傷害死亡，其中因「意外淹死或淹沒」死亡人數共302人，相當每10萬人口中有1.3人溺水致死。國健署表示，戲水固然是消暑的好活動，但相關的安全措施不可少，尤其是溪流水域深淺不一，水溫差別甚大，在坡度大的地區，也可能會有急流及漩流。為防範因戲水可能發生的危險，國健署提供預防溺水事故的「四要一不」五項訣竅，分別是「要注意」、「要安全」、「要暖身」、「不嬉鬧」、「要冷靜」，讓戲水消暑不再危險。國健署說，「要注意」為出門前先看氣象預報，若天候不佳就應改變目的地。在溪河戲水時，若看到溪河上游山區烏雲密布，或溪河水流突然變混濁，應趕快上岸並離開相關水域，以免受困於暴漲的溪水而發生危險；「要安全」則是要選擇合法戲水地點，別忽略「水深危險」的告示牌；除了注意現場要有救生設備與人員，戲水時也要結伴同行，不要單獨下水遊玩。第三為「要暖身」，下水前先暖身，不要長時間泡在水中以避免失溫，並衡量自己的身體狀況，如感到疲累就別下水。切記勿穿著牛仔褲等容易吸水變重的長褲衣物，建議穿著鮮豔泳衣、泳帽為佳；第四是「不嬉鬧」，不要在水中嬉鬧、惡作劇以及進行跳水活動，以免發生危險；最後則為「要冷靜」，如不幸溺水時，要保持冷靜，拼命掙扎更容易消耗體力，應適時舉手呼叫，等待救援。若是遇到他人溺水，就算情況再緊急，也不可貿然下水，應大聲呼救、呼叫119，並使用附近延伸物（竹竿、樹枝等）、漂浮物（球、繩、瓶等）來幫助溺水者。國健署再次叮嚀，戲水一定要到有合格救生員的泳池或水域，勿輕忽任何可能發生危險的環節。同時，民眾也可至教育部體育署「學生水域運動安全網-水安地圖」中查詢「99-108年重覆發生溺水死亡意外之水域」，避免到危險水域遊玩，才能快樂戲水平安過暑假。