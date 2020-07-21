三倍券紙本塑膠套遭批不環保　經濟部：方便清點增加效率

▲經濟部解釋塑膠卡套設計主因與用途。（圖／擷取自經濟部）

行政院推出的振興三倍券在7月15日上路後，各界熱烈討論，其中紙本三倍券中的塑膠片更引來質疑「不環保」；對此，經濟部今（21）日在臉書上表示，如此安排最重要的就是讓工作同仁與民眾能直接在窗口清點數量，減少民眾等待時間、減輕同仁負擔，增加效率。經濟部表示，目前紙本券領取數，已經突破1180萬份，而這個背後，是許多工作人員的付出跟辛勞。而很多人問，紙本三倍券為何要多加塑膠卡套？經濟部說，用塑膠卡套來放三倍券，最重要的考量就是在領券時，要讓工作同仁跟民眾都可以一目瞭然，不用清點。經濟部強調，正因為有這樣的包裝設計，才不必一份一份拿出來清點，對民眾來說有效率，對工作同仁更是大大減輕負擔。經濟部也說，當時設計時也曾考慮過使用厚紙板，但因為塑膠卡套在包裝時較不易磨損折壞，而且更能固定三倍券，方便民眾直接從封套窗格確認張數。經濟部鼓勵民眾，多多重複使用塑膠卡套，不管是當書籤、夾名片或拿來畫直線都很好用，也邀請民眾一起集思廣益，把塑膠片更多妙用提供出來，分享給大家。但大部分網友仍不買單，在底下留言「過度包裝就是過度包裝」、「浪費」、「最後都是到垃圾桶裡面」，不過也有網友建議「可以多設計一個蓋子，就能拿來放口罩」。