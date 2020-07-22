台南文青復古風輕旅行　最夯網美景點就在「這裡」

The China Post

報導，台南府城身為文化古都，街道巷弄間藏著無數百年歷史古蹟，讓遊客能夠感受過去的歷史風華。然而，古老建築歷經風霜難免受損，近年來，數個歷史建築經修復、重建後成功轉型為文創藝術聚落，例如藍晒圖文創園區，吸引無數文青遊客到此打卡拍照。

321巷藝術聚落

從熱鬧的公園路一轉進巷弄，安靜氛圍與都市嘈雜成為強烈對比，紅色的老磚牆圍繞著一棟棟木造日式老屋。每間老宅皆有藝術家進駐，轉型成為各種型態的藝術展場。

▲21巷藝術聚落 (@kelly06_23)

▲321巷藝術聚落 (@_jujuchen_)

旭峯號

後來由「僾果鮮」店家頂下，販售無毒蔬果、輕食，建築外觀仍保存其古樸原貌，門口掛上老舊斗大招牌，吸引許多遊客到此來訪拍照打卡。

▲旭峯號｜ (IG/@irischen_927)

▲旭峯號 (IG/@wherehuier)

以下介紹三個近期最夯的文青復古風拍照熱點，夏日不妨安排一場台南輕旅行，感受老城魅力吧！位在台南市北區的321巷藝術聚落成為近年來熱門文青聚落之一。原為日軍步兵第二聯隊官舍群，後來轉為成大教授宿舍，其中台灣知名美術家郭柏川也曾居住於此。地址：台南市公園路321巷座落在開隆宮旁的老建築「旭峯號」在台南IG打卡熱門景點前十名從不缺席。擁有80年歷史的「旭峯號」過去為五金行，後來老闆年事已高退休後出租由他人接手經營。

地址：台南市中西區中山路79巷6號





永成戲院

根據台南旅遊網，永成戲院在1945年開張成立，但其前身並非戲院，而是黃直先生經營的「永成碾米廠」。日治時期，黃家的碾米廠，因與日本政府長期合作的關係，累積廣大的官商人脈，生意相當興隆，二戰爆發後，碾米廠也受波及，日人撤出台灣後，受到重創的碾米廠風光不再，黃直先生便將其改建為戲院，也就是永成戲院由來。

▲永成戲院 (IG/@_gio_0308)

永成戲院過去為鹽水最具規模的戲院。但隨著時代變遷，永成戲院在2000年歇業，2014年經台南市政府整修，重新開張，戲院內部仍保存檜木長座椅、老電影放映機等文物，還有專人做定點導覽，附近搭配月津港燈節等期間活動，成為藝文展演空間，放映電影、布袋戲、歌仔戲等節目。

▲永成戲院 (IG/@lantocu)

▲永成戲院夜景（IG/@running_and_riding_rab)

台南鹽水永成戲院為全台僅存木造戲院，外觀仍保存完好，2019年已被文化部登錄為歷史建築，為鹽水鎮必訪景點之一。開放時間：週三~週五13:30-17:30 ; 週六~週日09:30-17:30 ; 每週一、二全天休館

地址：鹽水區月港里過港21號



