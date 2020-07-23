想體驗伊斯蘭傳統服飾文化嗎？借5本書讓你免費穿越！

新北市立圖書館表示，7月31日是穆斯林的小過年，中和分館特別推出一系列伊斯蘭文化體驗活動，希望身在異鄉的穆斯林能感受家鄉的節慶氣氛；另為讓市民有機會認識伊斯蘭的多元文化，即日起只要借5本書便可免費參加伊斯蘭文化的體驗活動。新北市立圖書館長王錦華指出，7月31日是伊斯蘭的第二大節慶「忠孝節」，忠孝節(Eid al-Adha)又稱宰牲節，在伊斯蘭教中有2個官方訂定的節日，是由全世界的穆斯林們共同遵守慶祝；一是齋戒月結束後的「開齋節」(Eid al-fitr)，另一個就是每年回曆 12月第10天開始的忠孝節。王錦華說，中和分館特別在「忠孝節」的前夕，舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動，包括7月25日的「與穆斯林一起歡慶忠孝節」品嚐中東烤肉串、8月29日「穆斯林也愛喝茶」道地中東椰棗茶、9月12日「穆斯林服飾大揭密」試穿體驗、10月31日「中東甜點大比拚」、11月28日「漢娜人體彩繪體驗」，及12月5日「阿拉伯神秘之香」等。穆斯林人口佔全球人口四分之一以上，近年隨著近年臺灣對移工的需求增加，過去較為陌生的伊斯蘭文化也逐漸在臺灣生根發芽；新北市立圖書館此次更透過難得的伊斯蘭文化體驗活動，帶大家從飲食、穿著、文創藝品等了解穆斯林生活方式，對伊斯蘭文化有更深一層的認識，活動的詳細請至新北市立圖書館網站查詢，或電(02)29492767洽詢。