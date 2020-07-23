機車鎖龍頭惹人嫌？他怒曝「自私關鍵」　全場一聽戰翻了

▲網友在 PTT 發文指出，停車最討厭遇到鎖龍頭的。（圖／翻攝自 PTT）

台灣機車密度為世界之冠，由於機車十分方便，不少人都將其視為代步工具。但出門在外，機車停在路邊到底該不該鎖龍頭呢？昨（ 22 ）日就有一名網友在 PTT 上表示，覺得停車鎖龍頭是令人討厭的。貼文一出後，底下鄉民也戰成一片，但就有人指出關鍵，直言「其實是太自私了」。原 PO 於 PTT biker 版上發文，他提到，「基本上所有上班區域的機車格，如果不是收費的一定兩格停三台，這時候還鎖龍頭的有夠討厭，根本出不去！竟然有人說什麼龍頭擺正寬度更寬，不好意思，如果在機車格全滿無空間的情況下，沒有鎖我可以把它往另外一邊轉，很自然就可以出來。」他怒嗆，「如果鎖起來往我這一側擋住，我除了硬掰應該就沒辦法出來了？有人會說你出不來是你的事，我怕被偷。那其實你被偷也是你的事了，我不想為了你浪費時間。有人也很討厭停車格鎖龍頭的嗎？」支持鎖龍頭的網友看完後立馬回應，「本來就該鎖啊，不然設計鎖龍頭幹麻？」、「一車一格當然鎖龍頭嘍」、「有停車格就鎖吧，除非位置不明確有可能會被移車」、「我看過有人沒鎖，停好好的，車子被拉到大馬路上，被開單」；但也有不支持鎖龍頭的網友則說，「簡單兩字，就是自私」、「你該氣的不是龍頭鎖吧，而是三車停兩格」、「所以追根究柢，還是硬擠的人的問題」。由於台灣機車騎士眾多，部分人因找尋不到停車位，而導致出現「三車兩格」的情況，但鎖龍頭或不鎖龍頭還是看每個人的選擇，重點是不要影響他人的出入。（編輯：許智超）