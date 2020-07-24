爆棚的離島／環團力推減塑　雨衣回收再用、咕咕幣換餐盒

▲海湧工作室成員，同時也是海灘貨幣的發起人林佩瑜。（圖／記者陳致宇攝）

▲海灘貨幣上彩繪著鯨鯊，希望有天真的可以出現在台灣的海域。（圖／記者陳致宇攝）

▲海湧工作室及小琉球志工團體於今年 6 月 8 日起再發行「咕咕幣」，是利用回收保麗龍材料製作，上面分別彩繪綠蠵龜、玳瑁等海龜。（圖／記者陳致宇攝）

▲旅客可憑咕咕幣無限次租借環保餐盒，透過趣味的方式喚起旅客環保意識。（圖／記者陳致宇攝）

▲小琉球推出「琉行杯」共享行動，平均每天約可租借 600 至 700 個，旺季甚至可以破千。（圖／記者陳致宇攝）

▲旅客只要用手機掃描 QR Code 並輸入姓名、電話，即可免費租借環保杯。（圖／記者陳致宇攝）

▲琉島傳奇工作團隊則發起「雨衣琉著用」行動，希望可以減少旅客資源浪費。（圖／記者陳致宇攝）

▲小琉球隨處都可見到減塑標語，透過群眾凝聚力量，為環境盡份心力。（圖／記者陳致宇攝）

近期離島旅客人次屢創新高，但隨之而來的垃圾量造成相當大的困擾，由於沒有垃圾焚化設備，離島地區的垃圾必須載運回台灣本島處理，相當不便。因此小琉球大力推廣環保餐具，旅客可以直接在島上租借杯子及餐盒，減少塑膠類製品使用，進而達到垃圾減量的目的；綠島及蘭嶼則是發起「多背一公斤」活動，鼓勵旅客可將島上的資源回收物帶回台東，提倡綠色環保旅遊的創新理念。根據屏東縣政府統計，小琉球每年製造的垃圾量高達 1,900 頓，環保志工也在鄰近海域清理出逾百公斤的海洋廢棄物，除廢漁網、漁線外，海洋活動及生活用的塑膠製品為最大宗。為此，環保署 2018 年啟動「小琉球無塑低碳島」示範計畫，透過政府及民間力量，希望能減少島上垃圾量，兩年下來已逐漸看到成效。海湧工作室成員，同時也是海灘貨幣的發起人林佩瑜表示，海灘貨幣自 2017 年 7 月開始發行，旅客須參加淨灘活動才可以獲得，迄今已經發行 1,730 枚，旅客可以憑海灘貨幣至合作店家消費都可以獲得折扣。「今年已分別在大福及杉福漁港舉辦過 2 次淨灘活動，每場都有破百人參加，計清除了近 2,800 公斤垃圾。」林佩瑜指出，海灘貨幣是利用沙灘上撿到的碎玻璃製作，每一枚都是她親手繪製而成，會依照玻璃的大小、形狀設計不同的海洋生物，「我在上面畫鯨鯊，是希望有一天台灣這片海域環境越來越好，有一天能吸引鯨鯊來定居，就像菲律賓宿霧一樣，成為一個潛水好愛者的天堂。」海灘貨幣的成功經驗，讓海湧工作室及小琉球志工團體於今年 6 月 8 日起再發行「咕咕幣」，是利用回收保麗龍材料製作，上面分別彩繪綠蠵龜、玳瑁等海龜，每一枚都有獨特的身份編號，旅客可以至指定店家，以 150 元購買扭蛋的方式獲得，之後可憑咕咕幣無限次租借環保餐盒，透過趣味的方式喚起旅客環保意識。咕咕幣除了可以讓民眾帶回家收藏，退還則可以拿回 100 元，剩餘 50 則是環保餐盒租借的營運費用。小琉球另外還推出「琉行杯」共享行動，旅客只要用手機掃描 QR Code 並輸入姓名、電話，即可免費租借環保杯，每人最多可以出借 3 個，並且可甲地租乙地還，由志工團隊清洗消毒後重複使用，自去年 7 月 26 日執行以來，已租借超過 8 萬個環保杯，平均每天約可租借 600 至 700 個，旺季甚至可以破千。此外，小琉球琉島傳奇工作團隊則發起「雨衣琉著用」行動，因為小琉球氣候潮濕，旅客遇到下雨就會購買輕便雨衣，但常常用過一兩次就會丟棄，造成島上垃圾問題，因此他們將為破損的輕便雨衣回收後清洗曬乾，放置在旅客服務中心、民宿、超商等地方供旅客免費索取，減少資源浪費。至於台東縣則是連續第 5 年舉辦「多背一公斤」活動，鼓勵旅客前往綠島及蘭嶼遊玩後，可將島上的資源回收物帶回台東，減少離島垃圾壓力及環境污染，遊客將資源回收物放置於富岡漁港下船處回收籃，還可兌換限量贈品，期盼實踐環保態度與旅遊地共處的綠色旅遊精神。

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