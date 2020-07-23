阿聯酋航空宣布　8月6日台北－杜拜供因新冠肺炎增班

繼7月中旬復飛德黑蘭、廣州等航線，阿聯酋航空今（23）日宣布，將自8月份起逐漸恢復全球航線，台北飛往杜拜的航線也將自8月6日起恢復，每周將有4班，載運台灣旅客前往波灣地區、歐洲、美洲及亞太各航點。阿聯酋航空表示，該公司全球復飛航點數量預計於8月份達到62個，提供欲返家或是享受更安全且有效率旅客更多行程選擇。除了特定航點，阿聯酋航空將以波音777-300ER執飛多數航線，旅客可於阿聯酋航空官網預訂機票或洽詢旅行社。另外，自8月6日起增加往返台北－杜拜的班次至每周4個航班，旅客可利用每周三、四、五、六的航班前往杜拜或阿聯酋航空其他復飛航點。備受乘客喜愛的阿聯酋航空空中巴士A380也重返機隊陣容，除原先每日一班飛往巴黎之外，A380飛往倫敦希斯洛的航班將自8月1日起增為每日兩班，並將新增每日往返阿姆斯特丹的服務。自即日起，阿聯酋航空商務艙與頭等艙的旅客在完成健康安全評估之後，可以享受阿聯酋航空提供的專車接送和杜拜機場的貴賓室服務。阿聯酋航空亦重新開放其在杜拜機場的Skywards服務櫃台，為其飛行常客繼續提供服務。阿聯酋航空目前提供因新冠肺炎所致行程受旅遊限制或是航班取消影響的旅客三個更改選項，包括可在24個月內持原機票重新預訂航班；申請旅遊兌換券在未來購買阿聯酋航空相關產品；於阿聯酋航空官網填寫線上申請表格（限阿聯酋航空官網的購票）或是洽訂票旅行社進行機票退款。另外，杜拜已於7月7日開放商務及一般旅客入境，欲入境杜拜的旅客須符合相關衛生安全規定，阿聯酋航空已在每道關卡設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康，包括發放免費衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾給所有乘客。