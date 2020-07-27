台灣豬拚外銷／國際盛讚卻難賣？米其林廚師曝2大難題

台灣豬肉暌違24年終於能再次外銷，是否能在多年後仍和國際市場競爭恐怕還是有難度，米其林星級主廚和游列多國的頂級餐廳廚師都認為，台灣豬肉的品質相當良好，但在相對高端的餐飲消費市場，名牌豬肉是首選，台灣豬缺乏品牌競爭力，而若與大眾銷售通路比較，台灣豬則要面臨規模經濟的價格競爭，要將台灣豬肉銷往國際，恐怕需要時間。





知名米其林星級主廚、台北MUME餐廳負責人林泉表示，台灣的豬肉品質非常好，多國廚師對台灣豬讚譽有加，「MUME每年都舉辦相當多的餐會，世界各地的主廚都會來合作，其中一個讓主廚們運用自如且很好發揮的食材就是豬肉。」但是，台灣豬到底有沒有競爭力？林泉認為，很難一概而論。





「豬肉在台灣其實就有很多不同品種，除了黑、白豬，還有混種和原生種的豬，加上各個飼養場又有不同的飼養方式，也會在食材上有差異。」林泉強調，飼養的環境、品種和養到多大都會影響廚師運用豬肉品質的方式，自己的餐廳主要使用的是黑豬，而今年匈牙利國寶豬曼加利察豬也在台灣繁殖成功，台灣的確也有高品質豬種。





而現任蘭餐廳主廚、師承法國名廚侯布雄（Joël Robuchon），擁有國際豐富星級餐廳經驗的李信男則指出，台灣是一個吃豬肉文化非常根深柢固的國家，豬的料理被運用的相當廣泛，從嘴邊肉、肝連甚至是豬尾巴，但是對很多國家來說吃豬肉不見得是那麼習慣的事情。



▲李信男說，對很多國家來說吃豬肉不見得是那麼習慣的事情。（圖／記者黃仁杰攝）

李信男說，台灣的豬肉是相對於國際上的名牌豬是比較隨性的，台灣人知道肉的部位、脂肪的分佈都有口感和料理的差別，並不特別講究品種，注重的是鮮度，「可是以國外來說，大家會希望每個食材背後要有故事。」很多名牌豬或是品種比較古老的豬肉，很容易成為飲食的流行，講究的是品種品牌，也因此台灣的豬肉要推往外國市場，特別是高價位的精緻料理是比較不吃香的。





林泉也認為，大家對於豬肉的印象還是相當日常，是隨手可得的肉類食材，現在工業模式生產的豬肉都相當大量，豬要養的好、生產得出高知名度的品牌需要時間，例如國際上每個人都知道日本和牛，這樣的品牌也是幾十年的耕耘成果，大家對於豬肉的想法也不是一朝一夕可以改變。





林泉進一步說明，歐洲很多國家例如丹麥等很多國家，豬肉的產量也是非常大的，台灣豬如果要競爭並不是那麼容易，價格想要壓低恐怕也因為受制於規模經濟的生產方式面臨難題，到時候還是要有打價格戰的心理準備。





不過李信男認為，台灣豬在價格上，不見得比較缺乏進爭，因為台灣養殖成本和國外不同，是大家都吃得起的食材，相信養殖成本不會比國外高，在飼養成本上是比較具有優勢的。但台灣是吃豬肉這樣講就的國家，高品牌的豬肉應該先供應給本國人，而非把最高品質的豬肉全數外銷，自己在紐西蘭掌廚時，國內最高品質的羊肉總是全部外銷，反而當地的廚師無法取得，「我不希望這樣的事情在台灣再次發生。」





李信男說，自己相信台灣也有很好的豬肉品種，也有很認真飼養的豬農，如果台灣的豬要外銷，必須要經過整合，找出台灣豬的特色與優勢，這樣才比較有辦法和品牌豬競爭。





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