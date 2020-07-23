習俗百科／下壇將軍勞苦功高　虎爺責任吃重

農曆六月六日（國曆7月26）就是虎爺將軍的聖誕，我們都知道這位集霸氣與可愛萌於一身的神明在民間信仰中是不可或缺的角色，其責任非常吃重，那麼虎爺將軍的職責有哪些呢？虎爺又稱下壇將軍，是台灣廟宇常見的配祀神，通常都位於主神神桌的下方，但亦有部分廟宇的虎爺被供奉於神桌之上，雖然老虎本身是個極為兇猛的動物，不過台灣地區的虎爺金身大多都帶有可愛之感，而虎爺的常見職責有以下幾種：一、神明前鋒民間傳說虎爺擁有驅逐惡鬼與鎮邪除煞的職責，所以有許多廟宇的神明在出巡之時都是由虎爺為前導，虎爺的神轎到了，就代表主神也不遠了，所以接駕的廟宇和紅壇都十分謹慎，由此可見虎爺的重要性。二、神明腳力虎爺向來被視為神明的腳力，也就是坐騎，可以說是廟中主神的貼身護衛兼傳令兵，神明要去哪虎爺都會隨行，也有一種說法認為，如果境內有事情需要神明出面，神明會先派虎爺前往處理。三、幼童的守護神虎爺大多供奉在神桌之下，是小朋友視線可及之處，而且虎爺的金身大多雕塑的頗為可愛，有些廟宇的虎爺還會以全家福的方式出現，例如青山宮就是虎爸、虎媽、小老虎，小朋友看了自然也容易心生喜愛之感，所以虎爺也被視為小朋友的守護神。四、咬錢財神虎爺的台語發音與「富有」相近，同時也是武財神趙公明、土地公的坐騎，所以台灣民間相信虎爺也有財神的神格，若好好敬拜虎爺就會增添財運，這也是為什麼有許多人會到廟裡跟虎爺換錢母，但記得要以大換小的規矩，不可貪心。虎爺將軍的責任吃重，要為神明當先鋒同時也是小朋友的守護神，還要負責將財運帶給大家，如果想表達感謝之意，趁著今年的農曆六月初六虎爺聖誕這一天，準備簡單的供品到廟裡向虎爺祝壽，同時也請虎爺保佑自己一家人平安順遂。（編輯：黃彥昇）