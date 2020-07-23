「做工的人」搭捷運被嫌臭！網友齊抱屈　同行曝真實心聲

▲做完工的男網友，上捷運遭一旁乘客嫌棄。（圖／翻攝爆怨公社）

炎熱的夏天讓戶外工作者們相當難受，光是站在烈日下幾分鐘就已經汗流浹背。不過一位工人因為這樣，在捷運上被一旁大媽嫌棄「體味很臭」，讓他心生委屈發文抱怨，也意外掀起同行之間的意見分歧。一名高雄男在臉書《爆怨公社》分享昨（22）日遭遇，「因沒錢買車，以往都是騎腳踏車代步，但昨天特別疲累，才坐捷運回家」。沒想到他一上車身旁的大媽就當眾大喊「好臭」。這樣傷人的言行也讓原po心想，「我做工地當然會臭，我不能搭捷運嗎？ 你們瞧不起做工的人有多高尚？ 我不偷不搶正常做工程！你們住的房子是誰蓋的？」過程曝光也惹怒不少網友，「捷運本來就會有各種味道啊，怕的話叫大嬸自己開車或小黃」、「大嬸嘴真臭」、「別理她，最臭的是她的嘴巴」、「嘴臭才討人厭」。不過也有許多同為戶外工作者的人持相反看法，「我也是工人，做裝潢的，有時要坐火車通勤時我下班都會換件乾淨的衣服，因為我很會流汗，那個汗臭連自己都不愛」、「應該沒人喜歡聞到異味，跟從事什麼行業沒關係，至少你也要懂得尊重別人的鼻子」、「我做鐵工，下班也會替換一件乾淨的衣服」、「你開車騎車要多臭是你的事，大眾運輸工具不是你個人的，多帶一件衣服」、「我也做過工，別說我看不起工人，以前都有準備一套衣服，在很髒的時後可替換，我以爲這是基本禮貌」。聽完這些建議後，原PO也表示，「以後會多注意自己的衛生，我也知道我的身上很臭！但我以後會多帶一些換洗衣物，等之後買車的時候，盡量不在下班搭捷運」。（編輯：潘毅）