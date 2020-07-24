爆棚的離島／過半民眾不支持收觀光稅　這價格接受度最高

今年受到新冠肺炎疫情影響，國人在無法出國旅遊的情況下，紛紛湧入東台灣、離島旅遊，國旅大爆炸雖能促進經濟發展，卻也暗藏觀光危機，尤其離島更出現垃圾量暴增、生態受破壞、交通堵塞或相關民生、醫療用品庫存短缺等問題。因此，地方政府也研擬要開徵「觀光稅」，希望能夠維護觀光資源以及維持各個熱門景點的旅遊品質，避免亂象叢生。為了了解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，《NOWnews今日新聞》日前於7月17日到7月22日期間，針對地方政府開徵觀光稅等議題進行調查，吸引4466人次參與，有超過半數（55.22%）民眾不贊成收取觀光稅，且若開徵觀光稅，有45.54%的民眾會選擇不玩，也有61.35%民眾覺得會影響旅遊意願，進而選擇去更便宜的觀光景點。不過，僅有40.53%的民眾認為基於使用者付費概念，贊成地方收取觀光稅，超過半數的民眾（55.22%）表示不贊成，覺得沒道理徵收；那假如開徵的話，40.21%的民眾覺得金額在100元以內還可以接受、但也有差不多比例（45.54%）的民眾會直接選擇不去該地玩樂，至於100元到500元的佔比為11.87%、多少都願意的佔比則是2.37%。而在徵收觀光稅之後，有超過六成（61.35%）民眾覺得會影響前往旅遊意願，國人反而選擇去更便宜的觀光景點，近三成（29.47）民眾覺得不會受影響，因為為了永續經營多付點錢沒關係。由此可見，仍有少部分民眾願意為了國旅的永續發展而接受被收取觀光稅，那該如何使用比較適當？有78.41%民眾希望能整修景點加強基礎建設、8.91%民眾覺得應該回饋當地業者、3.85%民眾說可以納入國庫、2.51%民眾認為拿來景點觀光宣傳。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調的民眾有4466人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

爆棚的離島／遊客比居民多 小島驚見機車瀑布、能源吃緊

爆棚的離島／經濟、保育難兩全 收「觀光稅」真能解？

爆棚的離島／國旅引發醫療危機 醫材秒耗盡、醫師也累慘

爆棚的離島／國旅振興了觀光 小島生態物種卻在滅跡！

爆棚的離島／環團力推減塑 雨衣回收再用、咕咕幣換餐盒