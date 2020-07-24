睡到一半被熱醒！小資女狂推「降溫好物」：靠它撐過夏天

在夏天半夜被熱醒絕對是一件讓人煩躁的事，但為了省電費，不少人還是會將冷氣設定定時關閉，甚至選擇乾脆不開冷氣。對此，近日就有女網友在逛街時發現寢具區有賣竹蓆，讓她驚喜地表示自己以前在家夏天都睡這個，並詢問眾人「大家現在還會睡這種竹蓆嗎」，掀起眾人熱議。

先前一名女網友就在 PTT 女孩版分享自己和男友逛寢具區時，驚喜發現商場有賣「麻將竹蓆」，立即跟男友說想買來躺，卻讓對方超不解這個選擇，原 Po 忍不住表示「我真的覺得這個夏天蠻實用的啊！躺起來很涼，有時候只要開電扇就好，不躺就捲起來收」，最後也提問「這種竹蓆真的是長輩專屬嗎？」。

▲網友逛街發現 竹蓆 ，讓不少人紛紛討論其功效。（圖／翻攝 PTT ）

該篇文章曝光後，馬上就有許多網友紛紛表示自己也愛睡在竹蓆上，「我也放竹蓆在床上，搭配冷氣很完美」、「我們家現在都還在用啊，夏天好物，真的有涼」、「我從小的床墊直接有一面是竹蓆，夏天直接不用鋪床包超方便又涼」、「這個好用，上面再包床單就好，冷氣就不用開太強了」、「我家都靠它撐過夏天」。

不過也有過來人提醒「不管是麻將蓆竹蓆，涼不涼都是次要，重點是縫線品質」，引起不少網友共鳴，連原 Po 也回應「縫線也是很重要的考量沒錯」，原因在於許多人都有睡在竹蓆上卻被夾到的經驗「有的會夾肉欸」、「小時候都會被夾到」、「會夾頭髮很討厭，不然是蠻涼的，現在都改睡水冷墊了」。（編輯：楊智傑）