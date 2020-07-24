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直播／台灣新增3例境外移入個案　指揮中心說明最新疫況

記者陳致宇／台北報導-2020-07-24 14:00:00
▲台灣今（ 24 ）日新增 3 例境外移入個案，下午由中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥開記者會說明。（圖／指揮中心提供）
台灣又傳新冠肺炎確診病例，中央流行疫情指揮中心表示，今（ 24 ）日新增 3 例境外移入個案，下午 14:00 將加開臨時記者會說明，最新狀況透過《 NOWnews 今日新聞》直播帶大家了解。

截至目前為止，全球新冠肺炎累計至少 1,525 萬人確診，其中，香港新增 118 例確診，再創單日新高，韓國則因陸軍發生群聚感染，新增 59 起確診，日本東京都 23 日單日新增 366 起確診病例，首度單日逾 300 例創新高紀錄。

 

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