習俗百科／夢到蛇要找土地公！到廟裡拜拜要問對重點

▲在台灣有個習俗是夢到蛇的話，代表土地公有事找你，記得要趕緊到廟裡請示土地公。（圖／shutterstock）

相信一定很多人都聽過一個說法，若你睡覺時作夢夢到蛇，那就代表土地公在找你，是時候該去找土地公泡茶了！帶一些供品到廟裡拜拜，並詢問土地公是否有事情要指示，若沒有特別的指示，代表土地公只是想你，要賜福給你，記得好好感謝一下祂老人家。至於為什麼夢到蛇就代表土地公找你呢？一個說法是認為蛇就是土地公的化身，入夢是想提醒你很久沒到廟裡坐坐了，要找時間到土地公廟讓老人家看一下，又或是最近可能會發生一些大事，土地公「召喚」信徒回廟就是想要提醒、叮嚀一些事，並且賜予庇護。記得趕快準備供品、甜食到土地公廟祭拜，燒金紙給土地公。另一個說法則認為蛇是土地公的部屬、兵將，代替土地公到夢裡提醒夢者將有「大財」將降臨，夢醒後趕緊準備供品、金紙到廟裡祭拜，若在夢裡還被蛇咬，那將到來的財運可能比你想得更多，要好好感謝土地公。但不管是哪一種，都要記得先到廟裡找土地公，但到廟裡後要怎麼做呢？首先，先按照正常流程拜拜，再持香向土地公表示自己今天到廟裡是因為收到夢境的指示，並詢問土地公是否有什麼想告誡的？若你的生活正好碰到了一些困難，記得也要將目前的狀況一五一十講給土地公知道，並請祂可以幫助自己，讓困難、問題都能迎刃而解，通常都會獲得很顯著地改善。（編輯：連宜方）