六縣市高溫拉警報！各地當心短暫雷陣雨

▲氣象局發布懸日預報（圖／氣象局提供）

週末假期最後一天，氣象局提醒，今（26）日因為西南風沉降影響，各地天氣悶熱，東南部易有局部焚風發生，今(26)日中午前後台東縣、花蓮縣縱谷，彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市，新竹縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。氣象局提醒，民眾還是要避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。另外天氣概況部分，今（２６）日台灣西半部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。東南部地區有局部焚風發生的機率。明（２７）日各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。28日各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。29日至8月1日各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，僅東部、東南部地區有局部短暫陣雨；午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。另外氣象局也預告了懸日預報，八月份從7號開始，台北市將有為期六天的時間，有機會看到懸日。提醒民眾如果要較長時間的目視，還是要做好防護措施。