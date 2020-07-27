男想買公寓卻遭女友反駁！致命關鍵曝光　網勸退：快分手

▲原PO在網路上發文表示，自己與女友買房觀念不同，不知道該怎麼辦。（圖／翻攝自 PTT）

買房絕對是人生難題之一，當預算有限時，會選擇透天厝還是電梯大樓？前者不必繳交管理費，但一切都得自己來，後者只要繳交管理費，就可以享有福利。對此，昨（ 26 ）日就有網友分享自己與女友買房的觀念大不同，貼文一出也引發熱議。原PO在PTT上發文表示，兩個人在南部工作，近期對於買房子有些想法，自己比較想要買公寓，但女友卻跟他觀念不同，想買透天厝甚至是買地來蓋，再一起分擔房貸。他也認為，「透天厝沒有不好，只是存款也不多，雖然是要住一輩子，但買了生活品質會變差，相對於公寓比較沒壓力，且裝潢跟家具都可以買比較好的，生活品質也會提高」。原PO補充，自己家境窮苦，以前買車學貸都得靠自己，買車也是買二手的老車。相較之下，女友家境小康，家裡是獨棟透天旁邊還有同坪數的小花園。兩個人的想法大不相同，女友還放話，若原PO買了公寓「她寧願住家裡」。許多網友看完後紛紛點破「致命關鍵」在於兩人的價值觀差異，「生長環境加上價值觀不同，加油」、「又不確定要結婚 ，先不要吧」、「建議分手，價值觀差太多，婚後才是真的挑戰吧」、「先不管買房，價值觀差太多才有問題」、「買房子要登記誰的，還沒結婚不是嗎」、「要合買，等結婚再說吧 」、「花錢觀念差太多 」。（編輯：許智超）