快訊／一次增加4確診！指揮中心急開記者會說明

中央流行疫情指揮中心，今（27）天又傳來壞消息，為了因應「武漢肺炎疫情」，今（27）日下午兩點將召開臨時記者會，由莊人祥發言人說明《新增4名境外移入個案》等事宜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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