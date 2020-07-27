快訊／午後雷雨彈來襲！全台17縣市大雨特報

▲氣象局發布全台17縣市大雨特報。（圖／擷取自氣象局）

大雨來了！因受午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今（27）日發布全台17縣市大雨特報，西半部地區及東半部山區有局部大雨發生機率，並請特別注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石。大雨特報地區包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣以及台東縣。