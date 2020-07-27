量販中元節搶購大戰　「三星座」最愛買汽水

國內疫情趨緩後，經濟活動明顯增加，量販業者也抓準時機，搭配三倍券的效應，現在要來搶推中元節活動。愛買量販還做了大數據統計，發現四大星象購買清單大不同。像是土象星座(金牛座、處女座、摩羯座)和火象星座(牧羊座、獅子座、射手座)大多購買生鮮類，像是海鮮、肉品和水果；水象星座(巨蟹座、天蠍座、雙魚座)則是專攻汽水商品；風象星座(雙子座、天秤座、水瓶座)則愛買熟食配菜。先前在三倍券正式上路後，愛買量販就加碼推會員9折日活動，讓當日業績飆漲4成，其中當日三倍券金額還進帳千萬以上，也顯示這波三倍券的帶動下，民生用品買氣相當旺。另外，過去「大包裝零食商品」一直是中元節主力熱銷商品之一，愛買量販今年引進近100款箱裝、澎湃包中元拜拜商品，還推出量販獨家款零食，另外觀察到台灣「小家庭」的比例越來越高，飲料箱購也新增規格，由24入變成12入，可以減輕小家庭的庫存壓力。愛買中元檔期從29日起跑，獨家推出「泡麵/麵條DM商品單筆滿288元送30元」、「包裝米單筆滿299元送30元」，兩大中元熱門品類享優惠價外再享滿額送現金折價券。另一邊，家樂福也宣布29號起開跑中元檔期，全力搶攻祭祀商機，推出上百商品買1送1，家樂福8/1當日量販滿2000元、便利購超市滿1000元、線上購物滿2000元可獲得9折金額現金折價劵，可於8/2至8/16全額折抵使用，無低消門檻。這回還包含屏東海鴻飯店推出的萬巒豬腳風味餅 ，以及雲林維盛發蔬果零嘴，甚至太和殿聯名椒麻風味的蘇打餅也有，業者想用各種特殊新品，來打動消費者者的心。