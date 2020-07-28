與20萬錯過？男見「詭異生物」鑽進水溝　回家一查臉綠了

一般人在路上閒晃如果突然發現角落有出現騷動，通常會想看看發生了甚麼事，但如果今天你看見的是讓人聞風喪膽的生物，你還會有勇氣盯著他看嗎？近日就有一位男大生分享自己在路邊看見米白色的蟑螂，回家一查才發現這隻蟑螂竟要價新台幣 20 萬，讓他不禁惋惜自己沒有好好把握機會。

日前在 Dcard 有一名男網友就 Po 文表示，某天自己在家門前的騎樓，正要騎著機車出門買飲料，卻突然發現「腳邊一團在動的東西」，靠近才發現竟然是兩隻成年蟑螂，而且仔細一看還有一隻是米白色的，讓他在蟑螂鑽進水溝後不禁喊「第一次看見感覺其實滿可愛的」，沒想到他上網一查才發現，原來這隻「稀有款」竟可喊價到 20 萬。

▲網友在路邊見到「異色蟑螂」。（圖／翻攝自 Dcard ）

畫面曝光後，立刻吸引不少網友圍觀，不過其中就有厭惡蟑螂的網友留言「如果是我才不會花 20 萬買這個勒！就算牠變白了也不會變乾淨啦」、「就算是 20 萬我也不敢把他抓來賣」、「真假我家好多喔」、「我小時候看過一隻真的純白甚至有點透明的蟑螂欸！記憶深刻到現在還記得，所以我是跟 20 萬擦身而過了嗎」。

事實上，真正有價值的是「白子蟑螂」，一般的蟑螂在「脫皮前」也會呈現白色的樣子，直到成長脫皮後，才會逐漸成為我們平常看見的樣子，通常要確定看見的白色蟑螂是否是白子，必須先抓到觀察一陣子才能知道，也因此有人在此篇開玩笑表示「決定之後散步都要帶著小罐子，抓爆只要中一隻就財富自由了」（編輯：楊智傑）