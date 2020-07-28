快訊／移工咳嗽、流鼻水入院隔離　檢驗結果出爐

一名泰籍移工日前返回泰國確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心已匡列 189 名接觸者，其中 1 人曾出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，發言人莊人祥今（ 28 ）日傍晚表示，該名接觸者血清抗體檢驗結果為陰性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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