動滋券直播抽400萬位幸運兒　網轟：有看沒有懂

教育部體育署今（28）日下午公開直播「動滋券」抽籤結果，四位體育國手依射飛鏢選出16碼的「亂數種子」，並排出身分證末碼的中籤機率，不過不少收看直播的網友仍搞不清楚規則，紛紛留言表示：「到底有沒有中獎？」、「到底在幹嘛？」，也有人疑惑問說「在推廣射標活動嗎？」。體育署推出限量400萬份面額500元的「動滋券」，有超過700萬民眾成功登記，今日下午3時30分在律師見證下，由射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴、游泳王冠閎4名國手透過飛鏢投擲，產生一組16碼的亂數種子「0112140604150706」，再由電腦抽籤程式決定一組亂數表，隨機抽出400萬個中籤者，中籤率僅57.2%。然而實際中籤結果，並未在直播上公告，而是各別以申請時登記的手機號碼、電子郵件通知，或是明日上午10時後開放上「動滋網」查詢，且首兩日要依證件末碼分流領取QRcode，週四（30日）開放雙號、週五（31日）開放單號，8月起至年底則全開放領取及使用。不少收看直播的民眾為此表達不滿，表示不知道抽出來的數字如何作用，也不清楚自己是不是那400萬位的中籤者，留言說「簡訊通知，那直播心酸的？」、「什麼意思啊看不懂」、「一堆數字是幹嘛？」、「蛤？」，甚至也有網友疑惑反問「在推廣射標活動嗎？」。