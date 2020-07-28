動滋券直播抽獎卻挨轟！朱學恒曝「一關鍵」：真是好刺激

▲朱學恆發文全文。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

由教育部體育署推出的「動滋券」今（28）日下午三點半直播開獎，總計有四百萬名幸運兒，可以得到面額500元的電子票券。本應是美事一樁，但動滋券的抽籤方式卻引來許多網友抱怨，看完直播也不知道自己有沒有中獎？對此，網紅「宅神」朱學恒表示只想問一個問題，「這場看不懂的直播活動標案多少錢，是給誰承包啦？」這次動滋券的抽獎方式是由4位國手向轉盤各投2次飛鏢，據此得到8個2位數字號碼，進而產出一組「16位數」的亂數種子。再由符合登記抽籤資格的民眾中，隨機抽出400萬個中籤者，中獎人將會收到「簡訊」及「電子郵件」通知，明天上午10時起，民眾也可上「動滋網」官網查詢抽籤結果。但從上述的抽籤方式說明中，可以發現守在直播前的觀眾，就算看完直播也只會知道國手抽出的「16位數」亂數種子為何，而無法知道到底中獎的是誰，更不會知道自己有沒有中獎。這樣一來，直播的意義為何呢？引發許多網友批評。朱學恒也在臉書發文點評此事，直言「直播發錢抽獎也能弄到怨聲載道，堪稱極品發錢，可能就是為了符合蘇院長的好刺激吧！直播全看完也不知道在幹嘛真是好刺激！」朱學恒更指出一關鍵，「我只想問一個問題啦，這場看不懂的直播活動標案多少錢，是給誰承包？」網友也紛紛在底下留言回覆說，「就是展現很認真灑錢的態度」、「這還要先花錢辦記者會、抽獎現場活動！果然不是自己的錢最好花」、「搞得有風有水的來抽，結果是什麼網站上也查不到，新聞發了好幾篇也看不懂到底抽了什麼出來，或許關鍵的確是這整個活動到底是發包給誰執行了吧」、「看完抽獎要明天才知道有沒有中獎，這種抽獎也是第一次看到」。（編輯：倪浩軒）