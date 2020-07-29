最吸睛賽事！澎湖跳島單車賽穿比基尼與創意變裝免費

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▲這次活動所規劃路線把澎湖經典景點一次打盡，包括有摩西分海、通梁古榕、漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩等知名景點。（圖／記者張塵攝，2020.07.29）

▲蛙后李詹瑩更是大秀比基尼參與跳島101K自行車踩線行程，她說用比基尼來襯托澎湖世界最美麗海灣的陽光正面形象是再適合不過。（圖／記者張塵攝，2020.07.29）

▲澎湖的自行車騎旅型態跟她以往的旅遊體驗完全不同，不僅能看到澎湖特殊的玄武岩地質、吃到在地特色料理。（圖／記者張塵攝，2020.07.29）

蝦密！穿比基尼與創意變裝騎車可享全額退費澎湖國家風景區管理處於9月20日推出「澎湖跳島101K自行車活動」，不僅可以強健體魄又能釋放壓力的，這場號稱全台灣最吸睛的自行車活動賽事，在29日邀請旅遊主持作家段慧琳(Windy)、蛙后李詹瑩、旅遊部落客韓若紫及澎湖在地奧運風帆選手張浩等人，一起為活動踩線、造勢，提前讓民眾享受「類出國」的氛圍。本次踩線團成員，本身也非常喜愛騎自行車的旅遊主持人段慧琳表示，這次活動所規劃路線把澎湖經典景點一次打盡，包括有摩西分海、通梁古榕、漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩等知名景點，尤其在踩踏過程中也可享用花枝丸、炸明蝦、小卷麵線、仙人掌冰等澎湖在地美食，完全就是一個「高強肚」的行程。蛙后李詹瑩更是大秀比基尼參與跳島101K自行車踩線行程，讓現場民眾眼睛大吃冰淇淋，她說用比基尼來襯托澎湖世界最美麗海灣的陽光正面形象是再適合不過，尤其騎在澎湖環島的浪漫海岸線旁，俯拾可得的美景加上健康的自行車無碳行程，美麗如仙境，讓她直呼真的是不想回凡間。網紅韓若紫則表示，澎湖的自行車騎旅型態跟她以往的旅遊體驗完全不同，不僅能看到澎湖特殊的玄武岩地質、吃到在地特色料理，澎湖熱情的人情味更是令她十分難忘。至於澎湖在地奧運風帆選手張浩則表示，騎自行車一直是他平時交叉訓練的一環，澎管處這次舉辦跳島101K的自行車活動，非常值得推薦台灣各地區熱愛騎車的車有一起共同參與。