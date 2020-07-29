新竹以南13縣市發布大雨特報

中央氣象局表示，今日全台午後對流雲系發展旺盛，稍早針對新竹以南13個縣市發布大雨特報，提醒民眾要注意。
氣象局指出，今日午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，臺中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請民眾多加注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
發布大雨特報的縣市包括了新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
貓咪也會怕熱嗎？如何預防毛孩中暑？
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
12星座和「什麼人」最合不來？跟他做朋友，只會越看越不順眼
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
你也住這裡嗎？全台超有梗地名「林北路」、「巨根街」、「大馬路」都上榜
《國民法官法》究竟吵什麼？爭議懶人包在這裡
夏日不只要消暑解渴還要補元氣！傳統、創意養生飲大PK！
盤點當季流行的6種髮型×4款髮飾，快速打造甜美可愛的日系編髮！
明星都愛偷偷來！潘瑋柏、楊祐寧等8位謹慎藏愛秘戀多年終於修成正果的男藝人
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出