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新竹以南13縣市發布大雨特報

記者張志康/綜合報導-2020-07-29 15:32:17
▲氣象局發布新竹以南13縣市大雨特報。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勲攝）
中央氣象局表示，今日全台午後對流雲系發展旺盛，稍早針對新竹以南13個縣市發布大雨特報，提醒民眾要注意。

氣象局指出，今日午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，臺中以南地區及新竹、苗栗、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請民眾多加注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

發布大雨特報的縣市包括了新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣。

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