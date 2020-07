搭飛機環島！長榮推「偽出國」包機　父親節啟航5288元起

偽出國正夯,長榮航空推出搭機環島行程,可實際搭機飛上天吃飛機餐、欣賞空中美景,也可以在機場購買免稅商品,將於 8 月 8 日父親節啟航,使用 Hello Kitty 夢想機執飛,機型為 A330-300 ,經濟艙售價每人 5288 元、商務艙 6288 元,旅行社開賣不到半小時名額就被秒殺。長榮航空表示,類出國專案航班今( 29 )日正式開賣,選定 8 月 8 日父親節當天啟航,以 A330-300 Hello Kitty 夢想機執飛,飛時約 2 小時 45 分鐘,飛機起飛後先經台灣東北角,飛經日本琉球列島西端上空,之後沿台灣東部海岸線,行經龜山島與花東海岸,往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返。長榮航空指出,該專案與一般國際航班不同,飛行高度為 2 萬至 2.5 萬英呎,若當天能見度良好,將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。機上餐點更是精選由米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵,提供旅客選擇,另有 Hello Kitty 兒童餐,全航程及客艙相關配備皆使用 Hello Kitty 彩繪機備品,讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。為了讓旅客享受長途旅程的氛圍,搭乘類出國專案航班旅客可獲得彩繪機撲克牌、過夜包,以及三麗鷗聯名小禮物。搭機旅客可享免稅商品 7 折優惠,單筆預購金額折扣後滿 200 美元,還可獲得 GODIVA 經典片裝巧克力禮盒。類出國專案航班由長汎、康福、雄獅、東南、喜鴻、五福、世邦、百威及加利利等9家旅行社銷售。據了解,各家旅行社平均可銷售名額約在 30 個以下,商務艙名額更只有個位數,一推出馬上吸引民眾搶購,有旅行社上架不到半小時就被搶購一空,只能排隊候補。此外,華航將於 8 月 8 日、 15 日推出「 60 周年限定-小小空服員夢想起飛」活動,小朋友可穿上迷你版華航空服員制服,模擬客艙體驗空服員的工作內容,下午還可以實際搭機飛上藍天,享用空中主題下午茶,活動待主管機關核可後,將於官網接受報名預訂。