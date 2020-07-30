學校公務員有放寒暑假？過來人「抖出真相」：挑對就超爽

▲有網友以「學校缺真的有寒暑假放嗎」為題，在PTT上發問。（圖／翻攝自PTT）

許多人認為當老師福利好，其中有「寒暑假」能放為其中一個原因，不過也有網友好奇，對於學校內的行政人員，是否也和老師一樣有寒暑假可以放，而貼文一出，引起網友熱議。該名網友在PTT PublicServan版上發文，他表示最近想填國中、國小的學校缺，因最近身心障礙特考剛錄取，聽親戚說在學校當公務員可以放寒暑假，但是以前母校的幹事阿姨說，「寒暑假沒有放，但是可以提早下班」，讓他不知到底能不能放假，「想請問有在學校上班的大家，真實的狀況是什麼樣子」。而貼文一出，網友紛紛留言，「上學期間，平日中午師生洽公你無法好好休息，但寒暑作息，各校做法不同」、「平常比一般機關早一點上班，早一點下班，中午可能沒午休，萬一有業務做不完的話通常也不能報加班，寒暑假有的上半天有的到3點，總之學校是個差勤規定很彈性的地方」、「行政人員寒暑假正常上班」、「要上班啦，只是很閒」、「很多學校的工程要寒暑假進行，空調更新，操場更換跑道，這些工程都要兩個月內完成，廠商跟行政人員壓力都很大」、「平常都在上課，工程、重要會議、進修可能會排在寒暑假，其實一年有不少事，但是學校要做的事比機關單純而且明確很多」。但也有網友表示，「偏鄉寒暑真的閒到不行」、「偏鄉小學真的很爽」、「要想去學校，就選偏鄉小學，其他什麼大學原則上都很爛」、「偏鄉小校、爽中之爽！+1！」，留言顯示學校行政人員上班時的工作量應和該校地區、業務多寡的不同而有所差別。事實上，教育部針對公立學校職員寒暑假期間上班方式有三個原則，分別為學期結束「後1週」及開學「前1週」應「全日上班」；不影響民眾及師生權益，不降低行政效率以及學校職員訓練進修、休假、加班補休假儘量集中於寒暑假期間實施。（編輯：郭佩蓉）