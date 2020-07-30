1個月狂抓2000例！檢舉魔人曝「違規熱區」：真的有改善

檢舉達人一出手經常讓不少人吃上罰單，雖然大家對檢舉達人都有怨言，但也不得不承認確實會有所忌憚，每次又打算違規時只好摸摸鼻子打消念頭。近日就有一位自稱是「檢舉魔人」的桃園民眾就分享了自己一個月檢舉近2000起違規案例的戰績，同時也指出幾項他觀察下來最容易違規遭檢舉的行為，並表示自己長期觀察真的發現違規狀況有改善，引起眾人討論。

這位檢舉魔人在PTT上貼出他輝煌的戰績，並提到自己平常會出沒在桃園，「主要都騎車在市區抓『違規達人』，偶爾會開車上國道，但國道除非太誇張亂逼車亂鑽，不然我不太會檢舉」，而原PO也表示自己最高紀錄是一天能抓到281起的違規，今年記錄下來已經檢舉了約7000例的案件。

▲桃園、中壢因為屬於鬧區，除了當地違規眾多，也有許多外地車會被檢舉。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO透露送件後平均大約都要等大概1個月才有回函。（圖／翻攝自PTT）

此外，他也提到其實路上最常看到的違規項目包括：違規臨停、闖紅燈、紅燈右轉、變換車道沒打方向燈、紅燈後汽車佔用機車停等區、未禮讓行人等等，而就這幾個月的觀察下來，原PO就表示「違停少很多，然後就算違停也會靠路緣很近（原本都停離路緣很遠），或者打警示燈收耳朵」，整體來說改善許多。

文末他也提到自己會開始檢舉這些違規行為，其實也是因為希望台灣街頭未來能跟先進國家街頭一樣安全舒適，更提到日前新莊幸福路一起情侶因遭貨車撞擊天人永隔的新聞，表示「如果我們以前送他一張未禮讓行人的罰單，駕駛收到罰單從此禮讓行人，如此就能挽救一條會失去的生命」，而不少網友也紛紛留言讚賞他的行為「

」、「功德無量啊」、「根本合法蝙蝠俠」、「

」。（編輯：楊智傑）

感謝有你讓交通更好謝謝你，桃園有你真好