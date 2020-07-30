上班族有福了！北捷首推手機訂餐　下班即可至這兩站取餐

台北捷運推出「便當手機訂、捷運車站取」服務，今（30）日開始試賣，優先選擇「中山站」及「南京復興站」兩處人潮眾多的轉乘站，提供便當領取服務，只要平日下午4點前透過「台北捷運GO APP」手機選購，即可在用餐時刻領取便當，未來也將進一步推出「捷客鮮特選便當」。台北捷運推出「便當手機訂、捷運車站取」服務，同時也是全國軌道業首創「網路預訂、車站取餐」的創新功能，民眾只要透過「台北捷運GO APP」新增「Metro Taste 捷客鮮」平台，選購涵蓋台式、日式、韓式、美式等各種口味的精緻餐盒，傍晚即可到捷運車站把便當熱騰騰帶回家。台北捷運表示，即日起開始試賣，優先選擇「中山」及「南京復興」兩處人潮眾多的轉乘站，提供便當領取服務，讓辛苦工作的上班族、家庭事業兩頭燒的職業婦女、及埋首課業的莘莘學子，輕鬆享受豐盛的晚餐。台北捷運「Metro Taste 捷客鮮」首波結合「梁社漢」、「涓豆腐」、「杓文字」、「樂子」、「吉野家」及「百八魚場」等多家餐飲業者，提供老少咸宜的滷排骨飯套餐、重口味最愛的春川辣炒雞、新鮮哈燒的蕃茄味噌漢堡排、令人垂涎三尺的美式BBQ豬肋排、吃了元氣滿滿的元氣雙雞丼，亦有兩種口味一次滿足的海陸雙拼便當。民眾只要在平日下午4點前，使用「台北捷運GO APP」，即可在用餐時刻到「中山」或「南京復興」兩處指定車站取餐，操作模式為點選APP上方「Metro Taste捷客鮮」後加入LINE帳號，依照手機上的指示點餐，選擇取貨車站及時段，線上付款成功即可獲得專屬取餐QR Code，最後在指定時段內到指定車站出示QR Code即可取餐。不過北捷提醒大家，為了掌握最佳賞味期限，請務必在下午6點到7點30分時段內領取，至於國定假日及例假日也不提供訂餐、取餐服務。台北捷運表示，若試賣獲民眾好評，預計將開放更多時段、站點以及品項；同時強力徵求優質品牌，一起加入「Metro Taste捷客鮮」的行列。未來，也會進一步推出「捷客鮮特選便當」，給予民眾高CP值獨家享受。