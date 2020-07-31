搬家朋友竟送「1物品」當賀禮　老婆收下尪氣炸：超白目

▲女網友以「有人會在意收到時鐘當禮物嗎？」為題，在PTT上發文詢問。 （圖／翻攝自PTT）

贈禮是不少人表示良好情誼的行為，但送禮的禁忌百百種，像是忌諱送傘，因為「傘」字，諧音為「散」，有分手之意；也忌諱「送鐘」，因為送鐘諧音「送終」，若不注意，一不小心可能就會從送禮變成失禮了，對此，就有名女網友分享，近日居然收到朋友送時鐘當作新居賀禮，而老公知道後氣得大罵。該名女網友在PTT WomenTalk版上發文，她以「有人會在意收到時鐘當禮物嗎？」為題，表示自己最近收到朋友送時鐘當作新居賀禮，對方還希望她把它掛在家中客廳，但不僅款式和家中裝潢不搭，時鐘本身也不是原PO會買的類型，但又覺得是別人的心意，所以還是滿懷感謝的收下了。原PO也提到，這樣乍聽之下感覺很像長輩會做的事，但其實是同年齡的朋友，收到時鐘時，當下有點震驚，朋友當時也有說可以給她一元，當作和她買，後來聊天聊到忘記給了，事後，原PO老公知道此事時，氣得大罵原PO朋友很白目，並催促她趕緊給對方一元，因此「想問大家，會在意收到時鐘當禮物嗎？」。貼文一出，有些網友認為此舉不妥當「有的人真的會很介意，妳快把一元給妳朋友吧，妳朋友到底是故意還是白目，這關係到要不要絕交」、「那麼多好送的非得送鐘！？這我當場就會拒收了，還知道要給一元，這就是明知有這個習俗還硬是要送終啊？」、「有點誇張，這已經算普遍禮俗，不是迷信了吧，這種行為就像去告別式穿紅衣一樣白目」；不過也有網友認為，「不要盲信啦」、「不信這個的話就沒差吧」、「不會耶，有收過，但當時沒想到，不過人現在也還是好好的」、「日本跟歐美會送時鐘，其實要看對方在不在乎」、「就迷信吧，沒什麼太大影響」。其實若送禮的本意是好的，但卻送了一個對方認為會觸霉頭的禮，反而會讓人不開心，而這也是為對方著想的一種禮貌，不過如果有事先溝通好，也能避免後續心裡的疙瘩與不愉快。（編輯：郭佩蓉）