女生看過來！83玫瑰女生節　刷這張卡現金回饋8.3%賺很大

回想一下，這些情況是不是妳的生活日常？上班前先到超商買份早餐帶去公司，一邊看著電子郵件一邊啃；中午不想再吃一成不變的便當，於是揪同事一起叫外送，換換口味；一整天大太陽，沒想到一下班就下大雷雨，實在不想狼狽得去搭捷運，好想叫車回家；一想到不能出國的日子，不知道還要等多久，忍不住上網血拚，好好犒賞自己前，還得比價哪家最划算？





以上這些生活小煩惱，玫瑰卡都知道。今年83玫瑰女生節，為玫瑰卡友精選四大通路，從8月3日至8月9日期間於foodpanda、全家超商實體店、昇恆昌宅配網及台灣大車隊消費，即享8.3%現金回饋，最高1,000元！因應疫情關係，玫瑰卡寵愛今年不能出國的卡友，打造獨家玫瑰專區，讓卡友免持機票也能大買免稅品享8.3%現金回饋，消費滿新台幣3,000元，再享免費宅配到家！專區內容有知名品牌的保養品、香水及輕精品，不僅如此，前500名玫瑰卡友至玫瑰專區下單，不限購買金額，可享玫瑰粉吸管組，隨訂購商品一同配送到家，犒賞玫瑰卡友。





連續舉辦7年的83玫瑰女生節，今年以「無論什麼樣子，我都為你著迷」概念出發，為玫瑰卡友打造「食易購行」日常生活圈。發卡25年來，許多玫瑰卡友從當初青澀的社會新鮮人，歷經不同角色扮演，也許妳是辛勤的家庭主婦，或身兼數職的上班族，無論妳是什麼樣子，持玫瑰卡都能享樂生活。



▲無論妳是什麼樣子，持玫瑰卡都能享樂生活。（圖／資料照片）





還沒申辦玫瑰卡的朋友，於7月22日至8月31日期間，透過線上申辦玫瑰卡，並於9月11日前完成一筆超過830元的消費，能享有首刷專屬禮「歐舒丹玫瑰呵護組」（限量200組），用來自南法的歐舒丹來好好呵護自己。









謹慎理財 信用至上



差別循環信用利率：一般消費及預借現金為6.75%到15%，依電腦評等而定，循環利率之基準日為104年9月1日。



預借現金手續費：預借現金金額x3%，不足NT$100以NT$100計算



特店分期廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%







玫瑰卡友於四大通路享8.3%回饋， 參與活動前，須先至活動網頁登錄： https://tsbk.tw/T3ZJ2/

#活動詳情及注意事項詳見官網