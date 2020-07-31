女一開零食好心痛！「內容物」全曝光　網友直呼：良心呢

▲原PO接著指出，是在開玩笑嗎，記得以前都很大包啊，而且只賣20塊，現在漲到25元，然而量也變超少。（圖／翻攝自《Dcard》 ）

製造商將袋子裡灌入氮氣，讓食物在貨架上更耐久，也讓零食上不會出現霉菌、霉斑或其他物質

無論看球賽、看電影、追劇，難免要來些零食點心配飲料才過癮！對此，昨（30）日就有網友分享，發覺零食的價錢變高，裡面的量卻越來越少，貼文一出也引起網友的回應，直呼太沒良心了。原PO在《Dcard》表示，天氣炎熱也不想出門，所以待在家，而妹妹上玩暑輔證要回家，打電話來要不要買零食，於是叫她買原PO愛的懷舊零食，因為太久沒吃，所以剛拿到手真的超興奮，加上最近月經來什麼都吃不下，只能吃些小東西，結果打開一看，裡面大概只有一把就能全部抓起來的量。原PO接著指出，是在開玩笑嗎，記得以前都很大包啊，而且只賣20塊，現在漲到25元，然而量也變超少。不少網友也紛紛回應，「以前也超愛吃，但最近真的量變少又漲價」、「空氣變貴了」、「心先涼一半」、「買空氣送餅乾耶，送好多好大方」、「真的是吃些小東西」、「打去他們客服，跟他們說量異常，他們通常會換一包給你，不過前提是沒開過啦」、「超沒良心啊 」、「感覺大型外商賣場賣的家庭包或分享包比較划算」。那為什麼零食裡會有空氣？事實上，零食袋子裡裝的其實是氮氣，而空氣裡的氧氣和水蒸氣，其實都會加快零食的腐壞，所以。（編輯：許智超）