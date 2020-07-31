拿三倍券想買父親節禮物！女遭櫃姐「冷處理」：不如網購

▲網友拿三倍券到百貨公司消費，卻被櫃姐冷處理。（圖／翻攝自PTT）

振興三倍券正式上路已過半個月，不少台灣民眾紛紛趁著假日拿著手中的實體券到各大店家、賣場消費。不過近日就有一位女網友抱怨自己拿著三倍券到百貨公司逛街，打算要替爸爸買份父親節禮物，卻被專櫃的櫃姐「冷處理」，讓她不禁難過的想，是不是直接網路上購買就好，引起眾人討論。日前在PTT的女孩版就有一位網友表示，自己和朋友一起到百貨公司，打算挑一份父親節禮物，但不知道是不是太久沒逛了，還是人太多了，原PO就提到「看了好幾間服飾、保養品的感覺店員都愛理不理的，尤其是1F保養區很明顯。可能看我們穿得微邋遢，覺得我們只是看看而已」。此外，她也提到去到專賣小型按摩器的櫃位時，有幾家品牌的店面人員在回答原PO問題時也特別冷淡，原PO就難過的表示可能是因為當天她只穿著上衣和球褲，看起來不像是會買按摩產品的人，後來也就沒有下手購買了。對此，原PO也不禁好奇地詢問「有時候碰到冷漠的店員，當下覺得不如上網買比較好，還不用被冷落，大家買東西的同時也會看店員的服務態度嗎？」。文章曝光後，不少網友也感同身受，分享自己也有過相同經驗：「懂你的心情，莫名其妙被看不起超不爽的」、「拿三倍券錯了嗎」、「我覺得是櫃位的問題，有些櫃的櫃姐不論是誰都很熱情，有的櫃我遇過就算換了櫃姐一樣冷淡」，但也有網友表示自己反而希望店員不要打擾她逛街「我都希望店員不要理我欸」、「比較希望店員不理我，來找我壓力好大」，另外也有人說：「搞不好是櫃姐們忙到太累了」。（編輯：楊智傑）