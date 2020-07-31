高學歷父母給孩子壓力很大？網抖出「暗黑真相」：很自私

不少亞洲人父母心中對於孩子的期望總是特別高，就學期間希望孩子考上理想的學校，出社會後更希望可以找到穩定又高薪的理想工作，不過先前就傳出有位國三考生因為建中落榜，被爸爸逼著發放「沒上建中」的榜單，引起外界輿論。對此，就有網友討論「父母學歷的高低是否會造成小孩壓力大小」掀起網友們熱烈討論。

原PO在PTT上詢問在高學歷和普通學歷家庭底下生長的小孩，哪種壓力比較大，他在文章內容提到先前一位學生沒考上建中，父親就逼他上街發500張傳單，並表示「明明自己就不是建中台大，卻要硬逼小孩考第一志願」，但原PO發現「即使父母是高學歷分子，醫生律師教授之類的，也可能會逼小孩念書考第一志願」，因此好奇在家長教育程度不同的情況下，孩子所面對的壓力是否有所不同。

▲網友針對父母學歷高低是否對孩子造成的壓力有所差異進行討論。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，就有網友認為高學歷家庭的小孩壓力較大，「尤其父母都是醫生的」、「高學歷的管教方式很怪」、「高學歷爸媽認為逼小孩以後小孩會感謝他」，但也有網友認為「低學歷父母還是有高情商的，高學歷父母多半希望孩子複製自己的人生，維持中產階級」、「高學歷總希望階級複製啊，其實某方面來說也是蠻自私的」。

不過，也有許多人認為會造成孩子壓力大的共同原因，還是出自於「父母價值觀」，留言當中就有不少人舉例自己看過，不論高學歷或是普通學歷的家長都會給自己的小孩極大的壓力，同時也有完全讓孩子自主學習成長的家庭，這一切端看「父母的價值觀以及品德教育，不是用學歷高低去衡量」。（編輯：楊智傑）