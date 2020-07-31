登革熱桃園本土群聚再爆確診5例　累積國內共14例

衛福部疾管署今（31）日表示，國內再爆5例本土登革熱病例，3人有症狀，2人無症狀，其中4例是桃園市桃園區長安里本土群聚，累計目前共有13人確診，國內則共累計14人確診。另有57例為境外移入病例，低於五年同期。疾管署副署長莊人祥表示，今天確診的5例本土登革熱病例，為1女4男，年齡介於30多歲至70多歲。而確診其中1人雖住在新北市，但老家位在桃園市，也與確診的案2住家相距100公尺內，因此研判於桃園區長安里周邊感染的可能性較高，本起群聚累計13人確診。另外還有1名位在桃園市桃園區西湖里的確診者，於7月20日出現發燒、全身痠痛症狀，21日至27日期間數度就醫，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院通報檢驗確診，但莊人祥表示，目前難以直接斷定也與長安里群聚有關，仍待進一步調查以釐清感染源。今年截至目前國內累計14例本土登革熱病例，13例居住桃園市，1例居住新北市。另有57例為境外移入病例，低於五年同期，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。疾管署再次呼籲，近期國內各地持續有午後陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。同時提醒地方政府特別注意從東南亞返台的居家檢疫對象，若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速安排就醫，加強登革熱檢驗。此外，疾管署也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若為疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。