7月有夠熱！打破5項氣象紀錄　粉專用「一圖」讓人秒懂

▲剛過去的7月有夠熱，打破多項氣象紀錄。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk 臉書粉專）

相信許多民眾對剛過去的7月只有一個感想，那就是好熱！雖然每年7月總是溽暑時節，但今年7月格外熱得不尋常，若再把實際氣溫轉換成體感溫度，那更是十分母湯，難怪大家幾乎都要躲在室內吹冷氣了。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」便整理了今年7月打破的多項紀錄，並用一張圖讓人秒懂到底有多熱！「天氣風險」以「不斷破紀錄的七月」為題在臉書專頁發文表示，這個難忘的七月正式結束，整個七月幾乎只有一種天氣系統在影響台灣，那就是太平洋高壓，「除了熱，還是熱，像極了愛情」。隨後「天氣風險」整理了這個7月打破的多項紀錄：1.西北太平洋7月未有颱風生成，1951年有紀錄以來首見。2.台北氣象站於7/24測得39.7度，是百年觀測歷史最高溫。3.台北氣象站於7/24連續17日測得高溫突破36度、連續4日高溫突破38度，皆為歷史連續高溫紀錄。事實上，整個7月台北氣象站測得高溫超過36度的天數達到25天之多。4.大武氣象站於7/26測得40.2度，1939年設站以來最高溫。5.金門氣象站於7/31測得39.1度，建站16年以來最高溫。今年7月真的熱翻了，網友紛紛在底下留言回覆說，「還好7月過了，不會再被破紀錄了」、「還有8月繼續熱」、「不斷減少的綠地，不斷增多的水泥叢林，不斷增加的車輛排放的廢氣」、「燒番麥的感覺，夯爐、燒燙熱」。（編輯：倪浩軒）