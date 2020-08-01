外送哥單腳頂名車！駕駛見他「狂抖動」傻眼：黃金左腳嗎

▲外送員的誇張行徑全被後車拍下。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

台灣近來吹起一股外送風潮，不少民眾因為工時自由有彈性、報酬優渥而紛紛加入外送員的行列，不過也因此出現不少店家、顧客經常抱怨外送員品質的現象。近日在臉書《爆料公社》中就有位網友表示自己在開車停紅燈時，看見眼前一位騎著機車的外送員，竟伸出左腳踩在一旁的賓利車門上，讓不少民眾氣炸，連同行也苦惱「名聲都被這種人敗光」。近日有位網友行車經過台北市內湖區瑞湖街道上，意外在等紅燈的車潮中拍下一台黑色賓力車被外送員當「墊腳石」的畫面。只見畫面中這位外送員就停在黑色轎車旁等著紅燈，下一秒卻直接伸出他的黃金左腳，踩在賓車的右側車門上。原PO看到這個畫面也傻了眼表示「視錢財如糞土的熊貓先生，整個城市都是我的墊腳石，哥工作只是為了刺激而已」。不僅如此，原PO還拍下這位行徑誇張的外送哥，竟然對自己的行為毫無反應，繼續將左腳靠在轎車旁，連身帶車不停的左右搖擺，直到燈號由紅轉綠之後，黃金左腳才用力一蹬，回到機車踏板上，像是沒事一樣催了油門向前加速離去，最後還側眼瞧了一下黑色賓力的駕駛。這支影片曝光後，立刻讓民眾紛紛氣炸留言「沒碰過壞人，他的黃金左腳可能就殘廢了」、「完啦！車主看到可能要肉搜了！」、「白目到極點…就算不是名車好了 也不喜歡他人這樣做 放地上會死是嗎」、「自以為是，開賓利有很高的機會是黑道，腳還在要偷笑」，不過更多的是同業無奈的喊「名聲還不夠臭嗎」、「真的會被這種人害死」、「不自重誰要尊重你」。（編輯：楊智傑）